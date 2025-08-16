◇パ・リーグ ロッテ7―2ソフトバンク（2025年8月16日 みずほペイペイ）

打線の援護に恵まれた小島は8回117球を投げ、8安打2失点でチームトップに並ぶ5勝目を挙げた。ソフトバンク戦での白星は23年9月5日以来、2季ぶり。山川、野村に一発を浴びたものの、失点はソロ2本の2点だけに抑え、今季自己最多の10奪三振の力投で、15試合1勝7敗だった“天敵”に勝利した。

小島は「しっかりと真っすぐで押していくピッチングができた。残留練習で2軍投手コーチの方々にいろいろアドバイスをいただいたり、1軍投手コーチの方にもアドバイスをいただいたりして、いい結果がおさめられて良かった」と表情を緩めた。

ビジターでの白星は今季初めてで、これで通算50勝に到達。

「使ってもらって感謝してます。開幕前はもう少し良い成績を残せると自分の中で思いながらやってたんですけど、それが今年はうまくいかないことも多かったんですけど、1試合1試合なんとか自分のために、応援してくれる人のためにしっかり腕を振りたいなと改めて、そこだけで今頑張ってるので、次も頑張りたいと思います」と終盤戦での巻き返しを誓っていた。