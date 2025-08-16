Image: Wes Davis / Gizmodo US

昔、テキサスのハーフマラソンで路上ライブのバイトやってた20〜30代の頃には、電源といえばレンタルのガソリンの発電機（費用は主催者もち）。うるさいし重いし運ぶだけでしんどくて「DJI Power 2000」みたいなポータブル電源は夢のまた夢でした。

Power 2000はDJIの巨大LFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリー第3弾で、充電パワーはシリーズ最強を誇ります。

ボタンひとつで起動して、出先でDJIドローン飛ばしたり、いろいろできるポータブル電源。前のモデル「Power 1000」よりUSBポートとAC出力ポートが増えて、バッテリー容量は1,024Whから2,048Whにアップ。そのぶん重さも22kgに増えちゃったけど、前より800W多い3,000Wの安定出力が得られるのはうれしい進化。これ1台あれば、2時間のステージには充分間に合います。アンプも小型PAシステムも給電できるし、操作は実に手間いらず。昔はモーター回すのにひと苦労で排ガスもひどくてランナーに悪いなーって肩身が狭かった…。あの昔に比べたら格段の進化です！

ポータブル電源「DJI Power 2000」 これは何？：巨大LFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリー搭載の大容量ポータブル電源 価格：25万5200円（今は発売特価13万1890円） 好きなところ：ポートと充電のオプションが豊富、連続出力ワット数が高い、ファンの音が静か、役立つアプリ、拡張性 好きじゃないところ：類似の競合より割高、SDCのコンセントに差し込むときアダプタがいろいろ必要、対処不明のエラーコードが出ることもある

ドローンの電源として生まれた

Power 2000はもともと、DJIのドローンを飛ばす電源確保を念頭に開発された製品です。自社開発のSmart DC（SDC）ポート2つとつなげば、DJI製ドローンが充電できるんですね（全製品ではないけど）。

ドローンの持ち合わせがないのでテストできなかったけど、The Vergeが昨年Power 1000＋SDCポートでDJI Air 3を充電したときには1時間かからずにバッテリーが満タンになったみたい（ドローンに合うSDCケーブルを別途購入する必要あり）。

Power 2000ではポートが改善されて、同じ電圧での出力が10ampだったのが12ampになったので、充電性能はもっとよくなっていそうです。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

ポートはドローン以外の用途にも対応しており、Power 2000自体の充電も可能（それ用のアダプタは別売）。

自動車の12V電源ソケットにつなぐには8,800円のケーブルが必要で、ソーラーパネルから充電するには9,680円のDJI MPPTアダプターモジュール(MPPT)が必要となります。後者は1本あればパネル3枚までOK。遅い充電が嫌なら買い揃えたほうがいいでしょう。

充電が一番速いのは、やっぱりコンセントに差し込んで直接充電する方法です。それだと55分で80％、約90分で100％充電できるというのが公式の数字。テスト機は到着したとき残量36%だったけど壁のコンセントに挿し込んだら大体35分で100％になりました。充電中はファンが回るけど、家にひとりでいないと聞こえないくらいの静音性。

空っぽになってから充電したら90分で82%、120分で100％になったので、DJIの見積もりよりはだいぶ時間がかかるように感じました。

ただしこれはあとで気づいたことなのですが、DJI Homeアプリを開いたらページ上部に「AC input over frequency」というエラーが表示されてたので、これのせいかもしれません。

エラーをタップしてDJIのサポートサイトに飛んだら「このページは存在しません」と出たのでググったら、DJIのエラーコード一覧と対処法は見つかりました。しかし、おすすめの方法に従って別のコンセントでも試しても解消しません。しょうがないのでDJIに直接聞いてみたら、上級プロダクトスペシャリストのDonovan Davisさんがメールで「ACボタンを10秒長押しして周波数を変えてみて」と教えてくれました。米国の標準規格は60Hzなんですが、画面に「AC50Hz」と出ていたので、うっかり50Hzで充電していたってなわけです。

こうして自分は答えにたどり着けたからいいようなものですが、 サポートページにはない情報なので、たどり着けない人もいそうですよね。長押しで変更する操作自体は簡単だったし、変更後は公称どおり約90分でフル充電可能になりました。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

Power 2000は、専用のDJI Homeアプリもパッケージになっているので安心です。Power 2000をBluetoothでつなげばポート別の入出力状況がひと目でわかるし、充電完了までにかかる時間やバッテリーが空になるまでの残り時間も見られます。通知履歴（エラーなど）、ファームウェア更新状況の確認、設定の変更も可能。アプリ対応デバイスは当製品以外にもあって、DJI公式ストアのリンクを辿ると必要なものはすぐ揃えることができます。

さて肝心の充電性能については、Power 2000にいろいろ挿し込んで試してみました。まずエアマットレス。付属の60Wのブロワーを挿し込んで空気膨らましたり抜いてペタンコにするテスト。これだけゴーゴーやってもバッテリーはビクともしなくて、残量100％のままだったのはさすがです。

次に試したのはアンプの「Fender Blues DeVille」。大型スピーカー4台搭載のアンプですね。鼓膜が破れない限界までボリューム上げ切って、90〜140Wで20分プレイしたらさすがに95%まで減りました。まあ、6時間のステージもいけそうな印象です。

商品説明には「3,000Wの連続使用に耐える」とあったので、そのテストもやってみました。用意したのはヘアドライヤーとヒーター2台。合計で3,300Wかかります。こちらは20秒で給電が強制終了になってしまいました。先のDavisさんにメールで確認したら、DJIのスペック表には出ていないけど、Power 2000の最大出力はPowe 1000と同じ4,400Wらしいので、もしかしたらデバイスの25アンペアの最大出力オーバーで強制終了になった可能性もあります。

必要なポートはなんでもある

Image: Wes Davis / Gizmodo US

DJI提供のプレス用資料から、Powe 2000で充電できる回数や連続使用時間の一覧もはっておきますね（バッテリーメーカーってこういうの出すの好きですよね）。

スマホ114回Wi-Fiルーター152時間ノートPC18回車載冷蔵庫（冷蔵クーラーボックス）38時間炊飯器2.4時間チェンソー56分

あくまでも予測値ですが、市販の平均的なポタ電より、はるかに強力なことがわかります。

Power 2000はUSB-Cポートが4つ（140W×2、65W×2）、24W USB-Aポートが4つ装備されているのですが、Davisさん曰く、以上の数値はポート1つあたりの充電性能とのこと（ほかのUSB充電器は合計の数字を出しているものも多い）。 ほかにはAC出力ポートが4つあって、うち3つは米規格の3ピン、残り1つが4ピンコンセント用（日本向けの製品はどうなのかな？）。

真ん中のデジタル画面ではバッテリー残量、入出力ワット数などの気になるデータがチェックできます。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

よくキャンプのときにはポートが取り合いになるのが怖いけど、これだけ揃ってればその心配はなさそう。

Power 2000は停電時のバックアップとしても優秀で、Power 2000をコンセントに挿し込んで、そこにPCなどをつないで使ってるときに停電になると、なんと0.01秒で「uninterruptible power supply（UPS）」モードに切り替わって、Power 2000に貯めておいた電気でしばらく使えるんです。停電が解除になればまた、コンセントの電源に自動で戻ります。

さらにDJI Power 2000は自宅のバックアップ用バッテリーとしても使えて、その場合は、DJI拡張パック（17万5450円のところ今なら12万1000円の割引価格）を最大10パックまで拡張でき、モリモリに拡張すれば計22,528Whの電源確保が可能だとのこと。

ポータビリティに関しては、やっぱり約22kgあるので、軽いとは言えません。でも家電チェーンで売ってる初代の3,000Wガソリン＆プロパンガス発電機は倍以上の50kgもあるので、それに比べたら軽め。競合のEcoFlow Delta 2 Maxも23kgなので、大体同じです。

ハンドルは頑丈なので22kg持ち上げられる人はラクに動かせるけど、1m以上動かすときには、だれかに手伝ってもらうか、折りたたみの台車みたいなのが欲しくなりますね。もう1,000ドル上乗せできるなら、最初からDJI Power 2000コンボを買えば台車と拡張バッテリーがパックで買えるのでお得かも。

ゴツゴツして重いけど、持ち運べないこともない

Image: Wes Davis / Gizmodo US

Power 2000は造りもしっかりしてるんですが、DJIが挙げている動作可能な気温はマイナス10℃〜45℃で、充電時は最低0℃以上。防塵性能についての記述はないんですが、横に熱を逃がす大きな通気口があるのを見て、触れたくない気持ち、なんとなくわかる気がしました。

Power 2000発表のプレスリリースには「雨天、結露、塩害の潮風にも強い製品」を目標に開発したと書かれていますが、製品紹介ページの脚注には「雨天時3分以上、結露時30分以上、塩霧時8時間以上ポータブル電源を使うのはやめましょう。長時間、結露や塩霧にさらさないでください」とあって、アレ？となります。

でもまあ、Power 2000はLFPバッテリーなので、一般のリチウムイオンバッテリーよりは安全＆長持ちなはず。穴を空けても爆発しないと、DJIの製品ページには書かれています。また、落下や衝撃でフレームが外れることもなくて、過熱やキャパオーバーになると自動でシャットオフするメカニズムも組み込まれています。

価格にこだわらない人には良品

Image: Wes Davis / Gizmodo US

ひとつ残念なのは価格ですよね。

希望小売価格25万5200円（米市場1,899ドル）のところ、今なら発売特価の13万1890円（米市場1,299ドル）。Davisさん曰く、これは長期キャンペーンらしいので、DJI公式サイトでは延々この価格で買えそうなのですが（日本も？）、割引特価で比べても高く感じます。

市場では競合のBluetti Elite 200 V2（日本セール価格 11万9800円）や EcoFlow Delta 2 Max（同 11万4345円）より高くて、Jackery Explorer 2000 Plus（同 21万3750円）よりは安いというポジション。

まあ、同様のメリット多数のPower 1000が699ドル（執筆段階。日本は6万9850円）だと思うと、余計に辛い出費ではあります。Power 1000に6〜7万円余分に払って得られるものは、ポートの数が2倍に増ええることと充電キャパが2倍になること、定格出力が高くなること、などなわけですが、ポートが足りなければ電源タップ（米国では15ドルで買える）買えば、それで補えちゃいますしね…。

結局Power 2000にするかどうかは、 充電キャパと性能がもっと必要と感じるかどうかで決まるんでしょうね。あと、DJIドローンマニアかどうか。「まさに自分、それです」という人はDJI Power 2000、買って後悔なし。大型電源が欲しいならこれ以上ない製品です。排ガスにもさよならできますし。