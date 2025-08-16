【キス】数量限定“木漏れ日ミルクティー”で叶う大きなうるちゅる目もと

キスの人気アイカラーパレット「ズームアイポーションX」から、数量限定色「木漏れ日ミルクティー」が新登場。まろやかで洒落感のある色合いが、血色感を仕込みつつナチュラルに大きな目もとを演出します。透明感と高発色を両立したカラー設計と、光を操る“うるきら”ラメで、木漏れ日のような柔らかな輝きをまとったうるちゅるアイに♡2025年8月27日よりロフト先行発売、9月29日より全国発売です。

木漏れ日ミルクティーで多幸感アイ

「木漏れ日ミルクティー」は、血色感を仕込んだ“粘膜拡張カラー”が特徴。透け感のある血色カラーが涙袋をぷっくり見せ、自然に目もとを大きく見せます。

まろやかな色味で洒落感をプラスし、まるで木漏れ日の下で輝くような多幸感あふれる印象に仕上がります。

“うるきら”ラメと4色設計の魅力

ガラスパール配合の“うるきら”ラメが光を集め、ちゅるんとしたうるんだ目もとを叶えます。

パレットは〈コントロールカラー〉〈透け感血色カラー〉〈ふわ締めカラー〉〈うるきらラメ〉の4色構成。

異なる質感で簡単にグラデーションが作れ、アイカラーベース効果と高密着処方でヨレを防ぎ、美しい仕上がりを長時間キープします。

発売日と価格情報

キス ズームアイポーションX



価格：1,760円（税込）※メーカー希望小売価格

限定色：01 木漏れ日ミルクティー

内容量：4g

木漏れ日色で秋メイクを先取り

秋の始まりにぴったりな、温かみと透明感を兼ね備えた数量限定色「木漏れ日ミルクティー」。

ナチュラルに目もとを大きく見せる粘膜拡張カラーと、“うるきら”ラメの輝きで、上品かつ愛らしい表情を演出します。

ロフト先行発売を狙えば、一足早く秋色メイクを楽しめます。今だけの限定カラーで、あなたの目もとにやわらかな木漏れ日をまとってみてはいかがでしょうか♡