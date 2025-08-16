【3COINS】長時間の移動もこれで快適！ 330円の万能アイテム「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」
飛行機や新幹線、長距離バスなど長時間の移動中、スマートフォンでダウンロードした映画などを見られれば、あっという間に時間が過ぎますよね。そうは言っても、スマートフォンをずっと手に持っているのは疲れてしまいます。テーブルにスマートフォンを置いても、乗り物の揺れとともに倒れてしまうことも……。
そこで便利なのが、3COINS（以下、スリーコインズ）で販売されている「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」です。商品名通り、どこにでも挟める万能なスマホホルダーをご紹介します。
「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」は他社の5分の1の値段！
筆者は仕事柄移動が多く映画が好きなため、移動中に使えるスマホホルダーを探し使っていました。筆者が以前購入したのは、大手通販サイトで税込1650円のものです。
そして今回、スリーコインズから税込330円で販売されていたので購入してみたら、見た目も機能も違いがありませんでした。330円でこれだけの働きをしてくれるのであれば、最高にコスパがいいアイテムと言っていいでしょう。
それでは実際に「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」がどのように便利なのかをご紹介します。
軽量で邪魔にならないサイズ感！ ポケットにも収納できる
「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」は総重量が約93g。長さも畳んだ状態だと手のひらサイズなので、カバンの中で場所を取らないのはもちろん、ポケットに入れて持ち歩くこともできるサイズです。
ガッチリ挟んで固定できる
スマホを固定させる側のパーツはスライド式で、スマホのサイズに合わせることができます。公式Webサイトや商品パッケージには対応するスマホのサイズは明記されていませんでしたが、筆者が使用しているiPhone 16 Pro（6.3インチ）とGoogle Pixel 8a（6.1インチ）は問題なく使用できました。
挟む側のパーツも、スライドさせて挟みたい場所のサイズに合わせることができます。スライドさせるのに多少の力は必要ですが、その分しっかりと挟んで固定できますよ。
乗り物のテーブルを挟むだけでなく、スーツケースのキャリーバーを挟むこともできます。
使い方自在！ まさに“どこでも挟める”スマホホルダー
テーブルに挟むのはもちろん、テーブルを上げた状態で挟んでもOK。テーブルがない乗り物の場合、前の座席の取っ手に付けることもできます。揺れない場所であれば、テーブルに置いて使うことも可能です。
「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」が1つあれば、長時間の移動も苦になりませんね。出掛けることが多い人は、ぜひスリーコインズでチェックしてみてください。
▼商品情報
商品名：「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」
価格：税込330円
品番：2513-DN9005-000
サイズ：約縦9.5×横3.8×奥行き3.5cm（収納時）
総重量：約93g
(文:矢野 きくの)