【88円均一】『スキップとローファー』『ねずみの初恋』など講談社の人気マンガがお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社作品が88円でお得に楽しめるサマーセールが開催中！このセールでは、『スキップとローファー』『ねずみの初恋』など幅広いジャンルの中から大人気作品も多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
ねずみの初恋（１）
■スキップとローファー
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
岩倉美津未、今日から東京の高校生！入学を機に地方から上京した彼女は、勉強こそできるものの、過疎地育ちゆえに同世代コミュ経験がとぼしい。そのうえちょっと天然で、慣れない都会の高校はなかなかムズカシイ！だけど、そんな「みつみちゃん」のまっすぐでまっしろな存在感が、本人も気づかないうちにクラスメイトたちをハッピーにしていくのです！
■ねずみの初恋
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
ヤクザに殺し屋として育てられ、人の愛を知らずに育った少女、ねずみ。何も知らない普通の青年、碧(あお)。二人は恋に落ち、共に暮らし始めるが、魔の手はすぐそこまで迫っていた‥‥。あまりに残酷で、あまりに切ない、初恋の物語。
■パリピ孔明
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
五丈原の戦いで死期を迎えた名軍師・諸葛亮孔明は、若い肉体に戻り、現代日本へと転生した！ 渋谷のパリピ達に誘われ、たどり着いたのはダンスミュージックが鳴り響くチャラめなクラブ。そこでシンガーを目指す月見英子と出逢い、孔明の二度目の人生が幕を開けた！ 三国志時代、天下泰平のために生きた彼は、なんの為に生きるのか−−!!
■クジャクのダンス、誰が見た？
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
雪がちらつくクリスマスイブの夜に起きた元警察官殺害事件。容疑者は逮捕され、事件は終わったかのようにみえた。
しかし、殺された元警察官が娘に遺した一通の手紙で事件は再び動き出す。そこには「以下に挙げる人物が逮捕、起訴されたら…その人は冤罪です」そう書かれていた。そして、そのリストには父を殺したとして逮捕された容疑者の名前も書かれていた……。
映像化もされた『イチケイのカラス』の浅見理都が手がける、衝撃のクライム・サスペンス。
■月曜日のたわわ
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
月曜日の憂鬱を吹き飛ばす、たわわワールド。Twitter、同人誌でセンセーションを巻き起こした比村奇石の傑作、新たなエピソードとともに初商業漫画化!!
※本ページで紹介する情報は、2025年8月12日12時現在のものです。
