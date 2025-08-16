元CAが本気レビュー！ 「Dior」バックステージ新作マルチパレットを使ってみた〈実物レポ〉
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。今年の夏は新作コスメが豊富。中でも「ディオール バックステージ」シリーズのベストセラーである「グロウ マキシマイザー パレット」の新作が話題になっているんです！ そんな本商品をゲットした筆者が、使用感を本気でレビュー。SNSなどで似てると言われている2024年のホリデー限定色「ディオール バックステージ フェイス グロウ パレット 006 セレスティアル グロウ」と比較もしてみました。
■大人気の4色ハイライトが進化☆
「ディオール」の「グロウ マキシマイザー パレット」は、4色入りの美肌マルチパレット。思わずパケ買いしてしまいそうなかわいい見た目で、使うたびに幸せな気持ちになります。
今回筆者が選んだのは「002 フロステッド オパール グロウ」。華やかなラメ、白みパールピンク、ナチュラルなくすみピンク、パステルブルーの4色入りで、どのカラーも使いやすく捨て色がありません。最初はブルベ向けかと思いましたが、パーソナルカラー問わず似合うカラーだと思います◎。
■ボディのツヤ出しにも使える
本商品は、顔のハイライトとしてはもちろん、ボディに使うことも可能。
筆者は顔に使うときは部分ごとに色を使い分けいて、左上と右上をまぶたに、左下をチーク、右下をCゾーンと鼻筋に使うのがお気に入り！ さらに、4色を混ぜてデコルテにのせて伸ばすと透明感たっぷりの美肌がかないます。
■ホリデー限定色に似てると話題
また、2024年のホリデー限定色「ディオール バックステージ フェイス グロウ パレット 006 セレスティアル グロウ」と似ていることでも話題になっている本商品。
実際に比較してみると、シルバーラメ(左上)とパステルブルー(右下)が似ていますが、ホリデー限定色はかわいい配色で、新作はより大人っぽく上品な配色だと感じました。
どちらも華やかなラメ感と繊細パールがかわいい！ 個人的にホリデー限定色は血色感とツヤを出したい時に、新作は透明感とツヤ感を出して仕上げたい時にオススメです。ちなみに筆者は、お仕事メイクに「バックステージ グロウ マキシマイザー パレット 002 フロステッド オパール グロウ」、デートやおでかけなどの休日メイクにディオール バックステージ フェイス グロウ パレット 006 セレスティアル グロウ」を愛用しています。
今回は、「バックステージ グロウ マキシマイザー パレット 002 フロステッド オパール グロウ」をレビューしてみました！ お買い物の参考にしてみてくださいね。
