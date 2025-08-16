【88円均一】『ブルーピリオド』『宇宙兄弟』など講談社の人気マンガがお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社作品が88円でお得に楽しめるサマーセールが開催中！このセールでは、『ブルーピリオド』『宇宙兄弟』など幅広いジャンルの中から大人気作品も多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
シャングリラ・フロンティア（１） 〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜
■ブルーピリオド
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
成績優秀かつスクールカースト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を感じて生きる高校生・矢口八虎（やぐち やとら）は、ある日、一枚の絵に心奪われる。その衝撃は八虎を駆り立て、美しくも厳しい美術の世界へ身を投じていく。美術のノウハウうんちく満載、美大を目指して青春を燃やすスポ根受験物語、八虎と仲間たちは「好きなこと」を支えに未来を目指す！
■宇宙兄弟
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
2025年。兄は、もう一度だけ自分を信じた。筑波経由火星行きの物語がはじまる！ 本格兄弟宇宙漫画発進！ 幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていた。一方、会社をクビになり、無職の兄・六太。弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる！
■シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
第47回「講談社漫画賞」少年部門受賞！「小説家になろう」の超人気作が待望のコミカライズ！
“クソゲー”をこよなく愛する男・陽務楽郎。彼が次に挑んだのは、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった！
集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく！！
最強クソゲーマーによる最高のゲーム冒険譚、ここに開幕！！
■平和の国の島崎へ
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
寄生獣の岩明均推薦！
幼少期に国際テロ組織LELに拉致され、戦闘工作員となった男・島崎真悟。
30年の時を経て組織からの脱出に成功した彼は、故郷である日本に帰ってくる。
島崎は新天地で“平和”な暮らしを手にできるのか−−。
戦場と日常の狭間で生きる男のアクション譚、開幕！
■来世は他人がいい
セール特価：88円（88%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
極道の家で生まれ育った女子高生、染井吉乃。家庭環境は特殊でも、おとなしく平穏に日々を過ごしてきた。婚約者の深山霧島（みやま・きりしま）と出会うまでは――！デビュー作『春の呪い』で「このマンガがすごい！2017」（オンナ編）2位にランクインした小西明日翔の最新作。はみ出し者たちが織りなす、スリルと笑いが融合した極道エンタメがここに誕生!!
※本ページで紹介する情報は、2025年8月12日12時現在のものです。
■ブルーピリオド
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
成績優秀かつスクールカースト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を感じて生きる高校生・矢口八虎（やぐち やとら）は、ある日、一枚の絵に心奪われる。その衝撃は八虎を駆り立て、美しくも厳しい美術の世界へ身を投じていく。美術のノウハウうんちく満載、美大を目指して青春を燃やすスポ根受験物語、八虎と仲間たちは「好きなこと」を支えに未来を目指す！
■宇宙兄弟
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
2025年。兄は、もう一度だけ自分を信じた。筑波経由火星行きの物語がはじまる！ 本格兄弟宇宙漫画発進！ 幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていた。一方、会社をクビになり、無職の兄・六太。弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる！
■シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
第47回「講談社漫画賞」少年部門受賞！「小説家になろう」の超人気作が待望のコミカライズ！
“クソゲー”をこよなく愛する男・陽務楽郎。彼が次に挑んだのは、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった！
集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく！！
最強クソゲーマーによる最高のゲーム冒険譚、ここに開幕！！
■平和の国の島崎へ
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
寄生獣の岩明均推薦！
幼少期に国際テロ組織LELに拉致され、戦闘工作員となった男・島崎真悟。
30年の時を経て組織からの脱出に成功した彼は、故郷である日本に帰ってくる。
島崎は新天地で“平和”な暮らしを手にできるのか−−。
戦場と日常の狭間で生きる男のアクション譚、開幕！
■来世は他人がいい
セール特価：88円（88%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
極道の家で生まれ育った女子高生、染井吉乃。家庭環境は特殊でも、おとなしく平穏に日々を過ごしてきた。婚約者の深山霧島（みやま・きりしま）と出会うまでは――！デビュー作『春の呪い』で「このマンガがすごい！2017」（オンナ編）2位にランクインした小西明日翔の最新作。はみ出し者たちが織りなす、スリルと笑いが融合した極道エンタメがここに誕生!!
※本ページで紹介する情報は、2025年8月12日12時現在のものです。