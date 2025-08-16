¡Ö¤¦¤ï¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×Ä¹ÃË¤¬»£±Æ¤·¤¿À¥¸ÍÄ«¹á¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³¤ÊÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¹¤Æ¤¡×
¿åÊÕ¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¼Ì¿¿
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á(48)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬»£±Æ¤·¤¿¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖPhoto by¡¡Â©»Ò¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#³¤¡×¡Ö#Í¼¾Æ¤±¡×¡Ö#¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤òÅº¤¨¤¿¡£À¥¸Í¤Ï2007Ç¯¤Ë¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§(49)¤È·ëº§¡£10Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢13Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£24Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ò¶¡2¿Í¤¬±Ñ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈï¼ÌÂÎ¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤âgood!¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÊÍ¼Æü¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤Ã¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³¤ÊÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£