「世界で最も礼儀正しく穏やかな国民だ」ソシエダ番記者が日本滞在中に驚いたことは？「残念な気持ちになったのは…」
自尊心のあるヨーロッパ人なら誰もが、日本行きのチケットは別世界への旅であることを知っている。単に距離が遠いからだけではない（飛行機の中でマドリード到着まで16時間残っているのを見て、心臓が止まりそうになった）。日本文化は私たちの文化と全く異なり、ほとんど関係や繋がりがないからだ。
レアル・ソシエダのジャパンツアーは親善試合を軸に２つのステージに分かれていた。長崎で４日間、横浜で１日半を過ごし、東京からスペインの首都を経由して帰国するという行程だった。
事前に警告されても、実際に体験するまでその過酷さを実感できないものだ。日本の夏の酷暑はその好例だった。猛烈な暑さとムッとする湿気で、ホテルの前の交差点を渡るだけで汗だくになり、シャツを着替えたくなるほどだった。そんな中、日本のサラリーマンは、街の灼熱の暑さをまるで感じさせずにビジネス用の半袖シャツを着ているのが不思議だった。
長崎は自然に囲まれた素晴らしい街だった。ロープウェイを使って登る展望台からその美しい景観を楽しむことができた。スペインの混沌とした街並みに慣れている我々の目を引いたのが、日本人の秩序正しさと、決まったルーティンから外れることへのセンシティブさだ。ただし、そのような状況に陥っても決して不機嫌になったり怒ったりしない。世界で最も礼儀正しく穏やかな国民だ。
滞在中、日本人の親切さや礼儀正しさを実感する場面に幾度も遭遇した。確かに、英語を話す日本人が少ないことは驚きで、コミュニケーションを取るためにはスマートフォンの翻訳アプリの助けを借りなければならなかった。
ソシエダのようなエリートクラブの遠征に帯同すると、世界で認められた料理を堪能できる高級ホテルのレストランで食事をする機会に恵まれるが、我々記者は冒険心を発揮し、言語の壁を超え、繁華街のアットホームな飲食店をいくつか発見した。
しかし、いやだからこそ、残念な気持ちでいっぱいだった。我々の自由時間はほとんど夜に限られ、しかも平日だったため、繁華街に繰り出しても、賑やかな雰囲気を楽しむことがほとんどできなかったからだ。
その中で原爆資料館への訪問は、我々に深い印象を残した。また、ホテルに隣接する長崎のピーススタジアムはモダンで、雰囲気も素晴らしく、ファンが歌うチャントも含めて欧州のスタジアムを彷彿とさせた。ソシエダのアンセムが流れたことに驚いたし、日本の国歌も、当然ながら厳粛な雰囲気に包まれた中で歌われた。
正直なところ、長崎は我々ヨーロッパ人が抱く「世界で最もモダンで発展した国」という日本のイメージとは異なる印象だった。一方、まず遠くに雄大な富士山を望み、続いて無限に広がる高層ビル群を見渡す東京への素晴らしいフライトを経て、陸路で移動した横浜は、まさに我々がイメージする日本そのものだった。
金曜日の朝、唯一まとまった自由時間を確保できたので、これ以上ないほど秩序立った高速鉄道で東京に出向き、人の波が行き交う有名な渋谷のスクランブル交差点、活気ある築地場外市場、神聖な空気に包まれた浅草寺を訪れることができた。
対して横浜FCとの国際親善試合が行われたニッパツ三ツ沢球技場は、設備の古さに驚かされた。ただし、臨場感は素晴らしく、試合中ずっと応援の声が絶えず、フットボールがヨーロッパと同じ情熱で愛されていることが感じられた。
帰国後、たくさんの友人から「日本はどうだった？バカンス先としておすすめできる？」と尋ねられたが、そのたびに私は残念な気持ちになった。なぜなら、私が望んでいたほど深く日本を知ることができなかったからだ。
運命が再び私に日本行きのチケットをプレゼントし、日出ずる国の真の魅力を存分に楽しむ機会を与えてくれることを願っている。アンダルシアの音楽グループ「No me pises que llevo chanclas」の歌詞にあるように、日本はとんでもなく遠い国だった。
取材・文●ミケル・レカルデ（ノティシアス・デ・ギプスコア）
翻訳●下村正幸
