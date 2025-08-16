女優の内田有紀（49）の実妹であることを公表したタレントの澪奈（29）が16日配信のABEMA「NO MAKE」に出演。芸能活動スタートから10年経った今、公表した理由を明かした。

澪奈は7月に写真誌「FLASH」（光文社）主催のオーディション「ミスFLASH2026」のセミファイナリスト会見で内田の20歳年下の実妹であることを公表し、話題に。

2015年から芸能活動をスタートさせ、現在はFM伊東なぎさステーションでパーソナリティーを務めているが、公表がこのタイミングをなった理由について、「ずっと前から、どこかしらで公表しないといけないかなっていうのは思っていた」と澪奈。「それは、小さい時から私が生まれた段階で結構姉に迷惑をかけてしまっていたっていうのがあった」といい、「“隠し子だ”とか。幼稚園の送り迎えを手伝ってくれただけで週刊誌に書かれちゃったりとかもあった」といい、「記者会見自体が今まで一度も基本的になかったので、発言する機会というのもほとんどなかったので、自己紹介、自己PRというタイミングがあったので」と説明した。

「区切りをつけたかった…みたいなのは確かにあるかもしれない」とも。「姉って絶対ついて回ってしまうんで、生まれた時から、もう姉（内田有紀）の妹ってずっと、周囲ではなっちゃってたんで、自分の口から言うしかないかなっていうのはありました」とした。

公表したことで、SNS上では「姉に似ていない」「姉と比べてかわいくない」など心無い言葉も寄せられたといい、「（公表した時は）私たまたま人生で一番ちょっとぽっちゃりしてまして。そういうのもあって、見た目のこともとても言われましたし、それを機に凄いダイエットを今してるんですけれども。似てないのは重々分かっていたので、言われても全然大丈夫なんですけれども」。

売名行為という声にも「そう言われても仕方ないかなとは思いますね。どこ出ても誰々の兄弟とか、誰々の子供とかって出た段階でそう思われてしまうっていうのは世の中には絶対あると思う」と話した。