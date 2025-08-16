´ØÅìÂè°ì¡¡¥¨¡¼¥¹ºäËÜ¤ÏÆüÂç»°¤È¤ÎÅìµþÂÐ·è¼Â¸½¤Ë¾Ð¤ß¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×´ÆÆÄ¡Ö¤¦¤Á¤ÏÄ©Àï¼Ô¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£³²óÀï¡¢´ØÅìÂè°ì£´¡Ý£±ÁÏÀ®´Û¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¡£»°²ó¤Ë½éµå¤ò¿¶¤ê¡¢£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î·è¾¡¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¯¤Æ»°¿¶¤·¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£½éµå¤«¤é¿¶¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¡¦ÀÐÅÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¤òÇØÉé¤¦ºäËÜ¤Ø¤Î·ÑÅê¡£¤·¤Ö¤È¤¤ÁÏÀ®´Û¤ò£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Î´ØÅìÂè°ì¡ÝÁá¼Â¤Î£³²óÀï°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÅìµþÂÐ·è¤Ë¡ÖÅìµþ¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÕÍß¡£´ØÅìÂè°ì¡¦ÊÆÂô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅìµþ¤ÇÆüÂç»°¹»¤µ¤ó¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤ÏÄ©Àï¼Ô¡¢¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡£¤¿¤À¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àµ¡¹Æ²¡¹¤È¡£²¿¤È¤«¼é¤Ã¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ½ªÈ×¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤¬¹Ã»Ò±à¤ÇÎ¾¹»¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¡£ÎãÇ¯£³·î½é½Ü¤ËÎý½¬»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£