ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ö¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¡×ÈëÏÃ¡¡¡Ö¼Â¤Ï£²²óÃÇ¤Ã¤¿¡×¥¹¥Ô¡¼¥Á¤À¤±¤Ç£³¥¥í¸º
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤¬£±£µÆü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¾·Ã×¤Î¡Ö¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¡×ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂìÀî¤Ï¡Ö¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¡×¤Î¾·Ã×¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¡Ø¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ù¤ÇÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤êÎÉ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÂìÀî¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÊý£²¿Í¡¢¸ÞÎØ¾·Ã×¤ÎÀìÌç¤ÎÊý¤Ç¡¢£´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î±Ñ¹ñ¿Í¤È¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡×¤Î¤¬¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢½÷À¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤âÅÇÏª¡£¤À¤¬¼Â¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¤â£²²ó¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼»þÂå¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤À¤±¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½÷À¤¬¤¤¤¤¤È¡£¤³¤Î»þÂå¡¢½÷À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¡Ö£³¥¥í¤ä¤»¤¿¡£¡Ê¥×¥ì¥¼¥óÁ°¤Ï¡Ë²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥²¥Ã¥½¥êÁé¤»¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤éÀ®ÅÄ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡£¤½¤ó¤ÊÅìµþ¸ÞÎØ¤â¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç£±Ç¯±ä´ü¤Ë¡£¤½¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£