8月16日に放送されたABEMA「給与明細」では、女性同士のプライベートサービスを提供する店舗で働く、超人気キャストに密着した。

【画像】超人気キャストの“過激”なプライベートサービス（複数カット）

現在、女性向けのプライベートサービスは、全国に約500店舗存在すると言われており、ある調査によると女性の半数以上が興味を持っているという。そんな中、今回番組では女性同士のプライベートサービスを提供する店舗に注目し、「ディスティニー」で働く、ひまりさんに密着した。

ひまりさんは、現在のお店を含めると歴3年目のキャスト。この日の予定は、「15分後ぐらいにお客様と待ち合わせしてます」とのこと。待ち合わせをしていたのは、ひまりさんが「ディスティニー」入店時から週に1回ほど利用している、常連のあいさん（仮名）。到着すると、ひまりさんのサービスがスタートした。

潜入調査していたグラビアアイドルの石原由希は、ひまりさんのサービスに「めっちゃ“そっち”の漫画で見るやつだ」と驚いた。サービス終了後、あいさんは、「ひまりさんを見てドキドキする」と余韻に浸る。お店の魅力については「女の子がかわいい。いい匂いするし、フワフワする」「安心感がある」と語った。

ひまりさんはお店での稼働について、「週だと大体4日出て、丸1日じゃない日もある。でも月平均すると20日ぐらい」だといい、1カ月の給与は「平均80万円くらい」と明かした。『デスティニー』は完全成果報酬制で、コース料金の50%がキャストの給料となっている。

男性を相手にするサービスでは働こうと思わなかったのか。ひまりさんは、「若い頃に興味を持ったことはあったんですけど、女性同士の肌の温もりも知ってるからこそ、自分にしかできないお仕事がしたいと思った」と答えた。

そして、彼女にとっての女性同士のプライベートサービスは、「今の自分自身の甘えられる場所。背伸びしなくていい場所。同性だからこその同じ目線で過ごせて、抱きしめられるような時間」だと語った。