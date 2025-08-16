「監督、投げますよ」。

セレモニアルピッチでマウンドに立った松井さんは、ボールを握った右手をそっと天に掲げた。王さん、原さんが左右の打席でバットを構える姿に「久しぶりにびびりました」と苦笑したが、力強い球を投げ込むと再び天に向かって手を振った。

松井さんにとって長嶋さんは１９９２年のドラフト会議で交渉権獲得を決めるくじを引き当て、マンツーマンの指導で強打者に育て上げてくれた恩人。絆は深く、亡くなった翌日には拠点を置く米国から帰国し、２人きりの「別れの時間」を過ごした。多くのファンに見守られたセレモニーを「常にファンの皆さんに気持ちが向いている方だったので、監督も喜んでいると思う」と振り返った。

後輩たちに望むのはファンを愛し、愛された長嶋さんの姿の継承。「今の選手は、長嶋さんの現役や監督時代を肌で感じていないので、この機会にどれだけ大きな存在だったのかを感じてほしい」と語った。

２０１３年５月に行われた国民栄誉賞の表彰式後の始球式では長嶋さんに投球が当たりそうになったが、この日はストライクゾーン近くに。「ほっとした。監督が見守ってくれたんじゃないですかね」。大役を果たした松井さんにとっても特別な一日だった。（浜口真実）