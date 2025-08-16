鹿島vs福岡 スタメン発表
[8.16 J1第26節](メルスタ)
※18:00開始
主審:イバン・バルトン
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
FW 13 知念慶
FW 18 エウベル
監督
鬼木達
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 14 名古新太郎
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 11 見木友哉
MF 15 秋野央樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
※18:00開始
主審:イバン・バルトン
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 20 舩橋佑
FW 11 田川亨介
FW 13 知念慶
FW 18 エウベル
監督
鬼木達
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 14 名古新太郎
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 11 見木友哉
MF 15 秋野央樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝