[8.16 J1第26節](メルスタ)

※18:00開始

主審:イバン・バルトン

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 7 小川諒也

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 10 柴崎岳

MF 14 樋口雄太

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 4 千田海人

DF 23 津久井佳祐

DF 28 溝口修平

MF 20 舩橋佑

MF 27 松村優太

FW 11 田川亨介

FW 13 知念慶

FW 18 エウベル

監督

鬼木達

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

DF 29 前嶋洋太

MF 6 重見柾斗

MF 8 紺野和也

MF 22 藤本一輝

MF 88 松岡大起

FW 14 名古新太郎

FW 27 碓井聖生

控え

GK 31 村上昌謙

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

MF 11 見木友哉

MF 15 秋野央樹

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

監督

金明輝