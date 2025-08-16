[8.16 J1第26節](埼玉)

※19:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 24 松尾佑介

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 17 小森飛絢

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 28 根本健太

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

マチェイ・スコルジャ

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 佐藤瑶大

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 11 山岸祐也

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

MF 44 森壮一朗

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

DF 6 河面旺成

DF 55 徳元悠平

MF 9 浅野雄也

MF 17 内田宅哉

MF 41 小野雅史

FW 18 永井謙佑

FW 22 木村勇大

監督

長谷川健太