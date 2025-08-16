浦和vs名古屋 スタメン発表
[8.16 J1第26節](埼玉)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 11 山岸祐也
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 44 森壮一朗
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
DF 55 徳元悠平
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
