湘南vsFC東京 スタメン発表
[8.16 J1第26節](レモンS)
※19:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 66 松本大弥
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 28 太田修介
MF 37 鈴木雄斗
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 81 吉田舜
DF 22 大岩一貴
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 7 小野瀬康介
MF 20 石橋瀬凪
MF 50 藤井智也
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
監督
山口智
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 5 長友佑都
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 18 橋本拳人
MF 28 野澤零温
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
FW 14 山下敬大
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 77 北原槙
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
