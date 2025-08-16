[8.16 J1第26節](Eピース)

※19:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

MF 41 前田直輝

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 37 キム・ジュソン

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 18 菅大輝

MF 35 中島洋太朗

FW 17 木下康介

FW 45 小林志紋

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

DF 20 中谷進之介

MF 13 安部柊斗

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 51 満田誠

MF 97 ウェルトン

FW 11 イッサム・ジェバリ

控え

GK 18 荒木琉偉

DF 2 福岡将太

DF 15 岸本武流

MF 10 倉田秋

MF 27 美藤倫

MF 44 奥抜侃志

MF 47 ファン・アラーノ

FW 7 宇佐美貴史

FW 23 デニス・ヒュメット

監督

ダニエル・ポヤトス