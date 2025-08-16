広島vsG大阪 スタメン発表
[8.16 J1第26節](Eピース)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 41 前田直輝
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 37 キム・ジュソン
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 18 菅大輝
MF 35 中島洋太朗
FW 17 木下康介
FW 45 小林志紋
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 2 福岡将太
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
FW 7 宇佐美貴史
FW 23 デニス・ヒュメット
監督
ダニエル・ポヤトス
