[8.16 J1第26節](Gスタ)

※19:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 13 守田達弥

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 16 奥田勇斗

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 13 中島元彦

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 33 西尾隆矢

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 17 阪田澪哉

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

MF 48 柴山昌也

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス