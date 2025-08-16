町田vsC大阪 スタメン発表
[8.16 J1第26節](Gスタ)
※19:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 33 西尾隆矢
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
