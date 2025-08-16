熊本vs藤枝 スタメン発表
[8.16 J2第26節](えがおS)
※19:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 13 飯星明良
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 14 塩浜遼
MF 17 藤井皓也
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 50 金子翔太
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 22 久富良輔
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 23 梶川諒太
MF 24 永田貫太
MF 30 芹生海翔
FW 71 榊原杏太
監督
須藤大輔
※19:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 13 飯星明良
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 14 塩浜遼
MF 17 藤井皓也
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 50 金子翔太
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 22 久富良輔
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 23 梶川諒太
MF 24 永田貫太
MF 30 芹生海翔
FW 71 榊原杏太
監督
須藤大輔