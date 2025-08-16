[8.16 J3第23節](正田スタ)

※19:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 30 小柳達司

MF 7 西村恭史

MF 15 風間宏希

MF 18 田中翔太

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

MF 38 小西宏登

FW 32 河田篤秀

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 43 野瀬翔也

MF 8 山内陸

MF 20 下川太陽

MF 27 藤村怜

MF 35 玉城大志

MF 49 小竹知恩

FW 9 青木翔大

FW 10 高澤優也

監督

沖田優

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

DF 37 堤奏一郎

MF 10 久保吏久斗

MF 19 増田隼司

MF 27 澤崎凌大

MF 33 禹相皓

FW 7 木匠貴大

FW 9 島田拓海

控え

GK 31 菅原大道

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

MF 8 芳賀日陽

MF 11 利根瑠偉

MF 41 野瀬龍世

FW 25 武井成豪

FW 39 望月想空

FW 51 西村真祈

監督

大嶽直人