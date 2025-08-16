群馬vsFC大阪 スタメン発表
[8.16 J3第23節](正田スタ)
※19:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 15 風間宏希
MF 18 田中翔太
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 43 野瀬翔也
MF 8 山内陸
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 35 玉城大志
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 10 高澤優也
監督
沖田優
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 10 久保吏久斗
MF 19 増田隼司
MF 27 澤崎凌大
MF 33 禹相皓
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 8 芳賀日陽
MF 11 利根瑠偉
MF 41 野瀬龍世
FW 25 武井成豪
FW 39 望月想空
FW 51 西村真祈
監督
大嶽直人
