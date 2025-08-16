IVEレイ、ピンクヘア×オン眉にファン歓喜「似合いすぎる」「もはや2次元」
【モデルプレス＝2025/08/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が16日、自身のInstagramを更新。ピンクのヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】IVEレイ「ビジュアル爆発」と話題の個性派ヘア
レイは、絆創膏とハートの絵文字を添え、自撮りショットを公開。写真には、毛先が黒に染まったピンクのロングヘアに前髪をオン眉にした姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「ピンク髪最強」「もはや2次元」「可愛すぎて息ができない」「オン眉も似合ってる！」「ビジュアル爆発」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
