新潟vs川崎F スタメン発表
[8.16 J1第26節](デンカS)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 41 長谷川元希
MF 50 植村洋斗
MF 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
控え
GK 23 吉満大介
DF 15 早川史哉
DF 31 堀米悠斗
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
FW 7 谷口海斗
FW 9 矢村健
監督
入江徹
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 35 丸山祐市
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
GK 21 安藤駿介
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 39 土屋櫂大
MF 16 大関友翔
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
