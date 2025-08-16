[8.16 J1第26節](サンガS)

※19:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 5 アピアタウィア久

DF 22 須貝英大

DF 50 鈴木義宜

MF 10 福岡慎平

MF 25 レオ・ゴメス

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 4 パトリック・ウィリアム

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

MF 27 山田楓喜

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 2 深澤大輝

DF 3 谷口栄斗

DF 6 宮原和也

MF 7 森田晃樹

MF 8 齋藤功佑

MF 14 福田湧矢

MF 16 平川怜

MF 19 松橋優安

MF 40 新井悠太

FW 9 染野唯月

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 5 井上竜太

MF 17 稲見哲行

MF 20 食野壮磨

FW 25 熊取谷一星

FW 37 川崎修平

FW 38 唐山翔自

FW 45 寺沼星文

FW 71 平尾勇人

監督

城福浩