京都vs東京V スタメン発表
[8.16 J1第26節](サンガS)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 27 山田楓喜
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
FW 25 熊取谷一星
FW 37 川崎修平
FW 38 唐山翔自
FW 45 寺沼星文
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
