[8.16 J3第23節](Axis)

※19:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 3 永野修都

MF 7 小澤秀充

MF 11 東條敦輝

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

MF 2 藤田一途

MF 13 清水祐輔

MF 14 普光院誠

MF 42 金浦真樹

FW 9 棚田遼

FW 24 K. Hoshi

監督

林健太郎

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 1 黒川雷平

DF 5 田辺陽太

DF 25 今井那生

DF 38 鈴木俊也

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

控え

GK 21 大杉啓

DF 2 吉田知樹

DF 37 深川大輔

MF 15 小林里駆

MF 24 岡澤韻生

MF 26 須藤直輝

FW 20 杉山伶央

FW 29 内田優晟

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

秋田豊