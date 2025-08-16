鳥取vs高知 スタメン発表
[8.16 J3第23節](Axis)
※19:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
FW 24 K. Hoshi
監督
林健太郎
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
DF 25 今井那生
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 37 深川大輔
MF 15 小林里駆
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
秋田豊
