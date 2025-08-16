金沢vs宮崎 スタメン発表
[8.16 J3第23節](ゴースタ)
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 26 村田迅
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 25 小島雅也
DF 55 平智広
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 25 横窪皇太
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 10 井上怜
MF 14 五月田星矢
MF 30 望月耕平
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
