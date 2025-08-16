松本vs琉球 スタメン発表
[8.16 J3第23節](サンアル)
※19:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
MF 7 馬渡和彰
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 25 川上航立
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 17 山本龍平
DF 22 佐相壱明
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 40 樋口大輝
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 36 松村厳
FW 43 林誠道
監督
早川知伸
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 5 神谷凱士
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 4 藤春廣輝
MF 7 茂木駿佑
MF 13 岩本翔
MF 28 津覇実樹
MF 55 幸喜祐心
MF 58 K. Shigema
FW 9 浅川隼人
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
