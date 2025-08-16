ハロー！プロジェクトのメンバーと研修生が総出演するコンサートツアー「ハロ！コン 2025」が16日、千葉・ららアリーナ東京ベイで開催された。計81人が参加し、会場を盛り上げた。各グループが代表曲や新曲を披露。出演者全員でミニモニ。の「ミニモニ。ジャンケンぴょん！」のパフォーマンスも行い、恒例のシャッフルユニットブロックでも観客を魅了した。

この日、未来のハロプロメンバーを募る「ハロー！プロジェクト新メンバーオーディション2025」の開催の発表も行った。合格者はいずれかのグループへの加入が予定される。

また、事前告知されていた、ハロプロ研修生の昇格メンバーも発表された。長野桃羽（15）がアンジュルム、西村乙輝（14）がつばきファクトリーにそれぞれ加入する。

長野は目を潤ませながら「とってもうれしい気持ちとこれからのワクワクの気持ちでいっぱいです。まだまだ未熟なところがたくさんあるんですけど、これからもっと成長して、いろんなところに羽ばたいて、応援してくださるみなさんに元気とか、笑顔をお届けできるアイドルになれるように精いっぱいがんばります」と意気込んだ。西村も声を震わせながら「これからどうなっていくんだろうというドキドキとトキメキであふれています」と語り、「今まで先生、先輩、同期に教わったことを生かして、キラキラした西村乙輝をみなさんにお見せできるように頑張ります」と決意を口にした。

2人のメンバーカラーが共にイエローとなったことも発表され、大歓声の上がった客席は、2人の背中を押すかのように一面がイエローに染まった。

6月にJuice＝Juiceへ加入した林仁愛（14）は2人の昇格に「一緒に闘ってきたメンバーだから、すごいうれしい」と涙ぐみ、自身も「Juice＝Juiceとしてたくさん活躍できるように頑張りたい」と語った。この日のの発表も経て、この夏、ハロプロ研修生から3人がグループ昇格を果たすことになった。

バックステージではメンバーたちが新加入のメンバーやライブへのコメントも寄せた。アンジュルムの伊勢鈴蘭（21）は、約2年3カ月ぶりとなる新メンバー加入に「リーダーとして迎え入れるのは初めてなので、自分自身も新しい気持ち。新しいメンバーに影響を受けながら大きくなるグループなので、とても楽しみ」と喜んだ。つばきファクトリーの河西結心（22）は、昨年2月に加入した石井泉羽（16）、村田結生（15）、土居楓奏（15）に触れ「（3人にとっては）初めての後輩なので、成長を見られるのが楽しみ」と期待を込めた。Juice＝Juiceの段原瑠々（24）は、6月に加入した林について「仁愛ちゃんはフレッシュでかわいらしい声が魅力。大人っぽさとの混ざり合いで、グループに厚みをもたらしてくれると思います」と、信頼を寄せた。

ライブ恒例のシャッフルユニットについてロージークロニクルの上村麗菜（16）は「違うグループの方々と一緒にパフォーマンスできる機会なのでうれしい」と喜んだ。OCHA NORMAの米村姫良々（21）はライブについて「グループごとの個性がすごく出ているコンサートなので“このグループはこういう雰囲気なんだ”と違いを楽しんでいただけたら」とアピール。BEYOOOOONDSの平井美葉（25）も「グループごとの強みやカラーの違いを感じられるし、それをとがらせつつ切磋琢磨（せっさたくま）して、より一致団結したハロー！プロジェクトを見られるのが魅力」と語り、モーニング娘。’25の牧野真莉愛（24）は「たくさんのグループが集まるハロー！プロジェクトのコンサートは伝統」とその歴史に胸を張った。