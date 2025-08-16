山形vsいわき スタメン発表
[8.16 J2第26節](NDスタ)
※19:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 14 坂本亘基
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 5 安部崇士
DF 19 岡本一真
MF 17 寺山翼
MF 18 南秀仁
MF 20 吉尾海夏
MF 25 國分伸太郎
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 白井陽貴
MF 8 柴田壮介
MF 14 山口大輝
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 28 キム・ヒョンウ
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 35 深港壮一郎
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 20 加藤悠馬
MF 34 久永瑠音
FW 16 加藤大晟
監督
田村雄三
