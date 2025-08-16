千葉vs徳島 スタメン発表
[8.16 J2第26節](フクアリ)
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 26 植田悠太
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 99 デリキ
監督
小林慶行
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 15 山越康平
DF 22 柳澤亘
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 40 永木亮太
MF 42 高木友也
MF 99 ルーカス・バルセロス
FW 16 渡大生
控え
GK 21 永井堅梧
DF 2 田向泰輝
DF 5 青木駿人
MF 7 児玉駿斗
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 99 デリキ
監督
小林慶行
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 15 山越康平
DF 22 柳澤亘
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 40 永木亮太
MF 42 高木友也
MF 99 ルーカス・バルセロス
FW 16 渡大生
控え
GK 21 永井堅梧
DF 2 田向泰輝
DF 5 青木駿人
MF 7 児玉駿斗
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作