◇セ・リーグ 巨人0―3阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人の6年目左腕・井上温大投手（24）が16日に出場選手登録され、同日の阪神戦（東京D）で今季17度目の先発登板。初回、森下に先制2ランを許すなど3回5安打3失点で降板し、チームワーストタイの今季7敗目（3勝）を喫した。

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された、この日の一戦。

井上は長嶋さんが亡くなってから最初の試合となった6月4日のロッテ戦（ZOZOマリン）でも2回に2本塁打を浴びて3点先制を許すなど3回までに5点を失って7回5安打5失点で敗戦投手になっていただけに、今度こそ…と強い気持ちを持ってマウンドに上がったが、結果につながらなかった。

試合後は「試合を壊してしまったなって思います」と肩を落とした井上。

阿部監督以下、コーチ、選手全員が長嶋さんの永久欠番「3」が付いたユニホームを着用して試合に臨んだが、その重圧について聞かれると「そういうのはなくて、自分自身の技術とメンタル不足だと、はい、レベルが低いなと思ってます」と口にした。

試合前からレジェンドOBたちが多数駆け付け、豪華なセレモニーが行われた。通常とは違う雰囲気だったが、その影響については「いや、ないです」と否定する。

そして、この経験を踏まえて今後について聞かれると「誰しもが投げられない試合を投げさせてもらったので、これからの成長に絶対につなげていきたいなと思います」と必死に前を向いた。