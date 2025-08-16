ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤éº£¥ª¥Õ¤Ë¤«¤±¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤äAD¡¢¥¿ー¥Êー¤é¤Î¸ÅÁã³®Àû»î¹ç¤ËÃíÌÜ
¡¡8·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10·î22Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢2026Ç¯4·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢Á´30¥Áー¥à¤¬82»î¹ç¤Î¸ø¼°Àï¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡¡³«ËëÂè1½µ¤ä¡Ö¥¨¥ß¥ìー¥ÄNBA¥«¥Ã¥×2025¡×¡¢12·î26Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥²ー¥à¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNBA¥é¥¤¥Ð¥ë¥¦¥£ー¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤Áª¼ê¤Î¶¥±é¤äÃíÌÜ¥«ー¥É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éº£Ç¯¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó´ü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¥È¥ìー¥É¤Þ¤¿¤ÏFA¡Ê¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ËÀïÀþ¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤Î¸ÅÁã³®Àû»î¹ç¤ÎÆüÄø¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡£Ìó3¥·ー¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤Ï¡¢º£²Æ¥È¥ìー¥É¤Ç¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£¸ÅÁã¥µ¥ó¥º¤Î¥Ûー¥à¡¢PHX¥¢¥êー¥Ê¤Ø11·î25Æü¡¢2026Ç¯4·î8Æü¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ºò¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÂç·¿¥È¥ìー¥É¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤«¤é¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿AD¤³¤È¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡£Ìó6¥·ー¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¤Î¥Ûー¥à¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ø¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬³®Àû¤¹¤ë¤Î¤Ï11·î29Æü¤È2026Ç¯2·î13Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡NBAÆþ¤ê¤«¤é10¥·ー¥º¥ó¤ò¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¿ー¥Êー¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ11·î4Æü¤È12·î24Æü¤Ë¡¢¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ø³®Àû¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºò¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤«¤é¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¦¥£¥®¥ó¥º¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËÌó6¥·ー¥º¥ó¥×¥ìー¤·¤¿¸ÅÁã¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥¢¥¦¥§ー¥²ー¥à¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤½¤·¤Æºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ë6¥·ー¥º¥ó½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤Ï¡¢º£²Æ¥È¥ìー¥É¤Ç¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£2026Ç¯1·î30Æü¤Ë¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Üー¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤ØÄ©¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤¬¸ÅÁã¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ø³®Àû¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºò¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤¬¥µ¥ó¥º¤Ç¸«¤»¤¿¹¥¥×¥ìー½¸¡ª