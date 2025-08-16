「桃太郎電鉄」シリーズを手がけるゲームライター・さくまあきら氏（73）が16日に公式X（旧ツイッター）を更新。「とうとう老人ホームだ」と宣言したことで、ファンから多くの心配が寄せられている件について言及した。

さくま氏は13日に「全然歩けない。老人ホームも決まった。老人まっしぐら」、15日にも「とうとう老人ホームだ。いろんな医者や人が来て、あわただしい」と報告し、多くの心配の声が寄せられていた。

これを受け、16日には「老人ホームと書いたせいで、ネットニュースになってしまった。前は部屋では、杖をつきながら歩けてたけど、もうずっと室内でも車椅子生活だったし、車椅子からトイレやシャワーに移動するのもキツくなってきたので、いわゆるケア付きのサ高住に入ることにした」と説明。

「すぐ来られるし、ホテルのシングルルームみたいな感じだよ。部屋で転んだら、嫁ひとりではさすがにもう起こせないしね。外に出る時はもう何年も車椅子になってるけど、いまも仕事はしてるし、2週間に一度のKONAMI会議は、いつも参加してる。WEB上に会議室もあるから不自由はない」とし「リハビリして、また室内を歩けるようになったら、自宅マンションと行き来もできる」と報告していた。