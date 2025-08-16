¾¾Ê¿·ò¡¡ÂçÊª½÷Í¥¤ÎÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿Ä¤¬¶¯¤¯´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡×¤Î¤Á¤Ë±Ç²è¸«¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò(61)¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï25ºÐ¤Ç¿Íµ¤»þÂå·à¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³·¡×¤Î¤ªÄíÈÖÌò¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡Ö¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤È¾¾Ê¿¤Î¿äÁ¦¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¿CM¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ªÄíÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï¡¢»£±ÆÅö»þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï±éµ»½é¿´¼Ô¤Î¹âÅç¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾Ê¿¤¬¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ëº¬À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾¾Ê¿¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¡£Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¿ÈÄ¹¤â¤¢¤ê¡¢ÍÆ»Ñ¤¬¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Î¤ªÄíÈÖ¤ÎÌò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÇ¦¡Ù¤ÎÌò¤Ê¤Î¤ÇÎ©¤Á²ó¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â»¦¿Ø¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¸å±Ç²è¡Ø¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡Ù¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¶¦±é¤·¤¿»þ¤È¤ÏÌòÊÁ¤âÂ¸ºß´¶¤âÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÀ³Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿Ä¤¬¶¯¤¯»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¤¬¡¢¾¾Ê¿¤ËÄ¹¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»Õ¾¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ï¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»ä¤Î½éÉñÂæ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸À¤â¸À¤ï¤º¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£·à¾ì¤Ç¤Ï¾¾Ê¿¤¬Íè¤¿¤ÈÂçÁû¤®¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£