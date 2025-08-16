ドジャースのロバーツ監督が、先日マイナーリーグで復帰登板を迎えた佐々木朗希投手の状態について語りました。

佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に肩の不調を訴え、負傷者リスト入り。その後はリハビリを行い、3度の実戦形式の登板もこなしていました。

同8月15日にはついにマイナーリーグで実戦復帰。しかし想定の3イニングを投げきれず、2と0/3回で降板となりました。初回から四球でランナーを背負い、無死2塁のピンチを迎えた佐々木投手。続く打者に94.5マイル(約152キロ)の直球をとらえられ、ライト前へのタイムリーを浴びます。さらに2アウト2塁の場面でも再びタイムリーを浴び、初回に2失点としました。2回には2アウト2塁のピンチを無失点で脱するも、続く3回は先頭からの連打を浴び、無死1、2塁のピンチを招いたところで降板しました。

ロバーツ監督はこの登板について「懸念というほどではないが」と前置きをしながら、その球速について言及。この日の最速は95.7マイル(約154キロ)で、平均球速は93.6マイル(約151キロ)となっていました。ロバーツ監督は「本来なら90マイル後半は出るはずなので、少し驚いた。彼と直接話して状況を確認したい」とコメントしました。

ロバーツ監督は佐々木投手と面談し、状況を確認した上で、次回の登板日を決めたいと語っています。