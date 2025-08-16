¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥·¥í¥ÊÌò¤ä¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹7¡Ù¥ß¥ì¡¼¥ÌÌò¡¡À¼Í¥¡¦Ý¯°æÃÒ¤µ¤ó»àµî¡¡¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤«¤éÌó2Ç¯
À¼Í¥¤ÎÝ¯°æÃÒ¤µ¤ó¤¬¡¢Â¿Â¡´ï¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢¸ø¼°X¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ï¡ÖÝ¯°æÃÒ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â¿Â¡´ï´â¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á8·î4Æü¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤»¤º¤ËÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é8·î13Æü¤Ë±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
2023Ç¯8·î¤Ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Í¾Ì¿1Ç¯¤È¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ý¯°æ¤µ¤ó¡£
Æ®ÉÂÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÝ¯°æÃÒ¤ÏÉÂµ¤¤«¤é´°Á´¤ËÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¡¢¿É¤¤¼£ÎÅ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊª¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÈÔ²ó¤·¤è¤¦¤È¾ï¤ËÀº°ìÇÕ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯8·î17Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¶ÚÎÏ²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉÂµ¤¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤áºÇ´ü¤Þ¤Ç·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥í¥Ê¤ä¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹7¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥ß¥ì¡¼¥Ì¡¦¥¸¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢²Î¼ê¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£