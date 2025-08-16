【UFC】フライ級3位のロイバル、「朝倉海 vs. ティム・エリオット」を勝敗予想 「彼は危険な選手だ」と朝倉の実力に太鼓判
総合格闘家でUFCフライ級3位のブランドン・ロイバルがU-NEXTの独占インタビューに応じ、16日（日本時間17日）に米国シカゴで開催される「UFC319」のメインカード、「朝倉海 vs. ティム・エリオット」について言及した。
■エリオットと対戦経験のあるロイバルが予想
ロイバルは朝倉のUFC2戦目について、「朝倉海がおそらく支配すると思う」と朝倉勝利を予想。ロイバルは2020年5月に行われた自身のUFCデビュー戦で、エリオットと対戦経験があり、2回に肩固めを極めて一本勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞している。
朝倉は2024年12月のデビュー戦で現王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）と対戦。初陣では2回一本負けを喫したものの、ロイバルは「（朝倉が）パントージャ以外の相手と試合をするのは楽しみだ。パントージャはヤバいやつだからね」とし、自身も2度敗れたパントージャは別格だと強調した。
その上で「朝倉海の試合は何度も見たけど、彼は危険な選手だよ」と朝倉の実力をかった。
ロイバルは6月27日（同28日）に行われた「UFC317」で23歳の新鋭ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に判定負けを喫して同級1位から3位に転落。
しかし、元LFA同級王者であり、2試合連続で1回勝利を飾りパントージャとのタイトル戦に挑戦したほか、24年10月には同級5位の平良達郎にMMAで初黒星をつけるなど確かな実力と実績を兼ね揃えている。