2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¡¦2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍ¸ýµþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤Ãì¤Î°Õ¾¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁ°È±¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²£¤ÎÈ±¤À¤±¡¢¤È¤Æ¤âÃ»¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°È±¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡×¤Ë¡¢²£¤ÎÈ±¤ÏËË¹ü¡¦¼ª¤¿¤Ö¤¢¤¿¤ê¤ËÆÏ¤¯Ä¹¤µ¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥â¡¼¥É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉÍ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ±¤ò·ë¤Ö¤È¡¢¢ËçÌÜ¤Î²èÁü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¼¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ÏÇØÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËË¹ü¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÈ±¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤ÎÈ±·¿¤Ç¤âÉÍ¸ý¤µ¤ó¤Ï¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤Î¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¼Ð¤á¤¬¤±¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥³¡¼¥Ç¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÎ¾¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À»ÑÀª¤ÏÍ¾Íµ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¤¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ±¥«¥Ã¥È¤«¤é¤Î¢ª¥ï¥«¥á¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢»¿¼¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
