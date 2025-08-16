東京ディズニーランドのトゥーンタウンにある「トゥモローランド・テラス」

ハンバーガーなどのメニューが提供され、パーク内でもトップクラスの広いダイニングエリアや、屋根付きのテラス席が自慢のレストランです。

レストラン内の近未来の雰囲気も魅力的！

東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」2025年夏 グランドメニュー

© Disney

場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド

サービスタイプ：カウンターサービス

座席数：約1360席

東京ディズニーランドのトゥモローランドに位置する「トゥモローランド・テラス」

近未来の雰囲気の広々としたレストランで、座席数は約1360席とパーク内でもトップクラス☆

© Disney

ハンバーガーやポテト、ミッキーチュロスなどが楽しめ、ディズニー・モバイルオーダーに対応しているのもうれしいポイントです。

今回は、そんな「トゥモローランド・テラス」のグランドメニューを紹介していきます！

メインディッシュ

「トゥモローランド・テラス」のメインはハンバーガー。

単品とセットから選ぶことができ、セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます。

BLTチーズバーガー

© Disney

価格：【単品】750円、【セット】1,290円

ベーコン、レタス、トマトそしてチーズがサンドされたBLTチーズバーガー。

ボリュームたっぷりで食べ応えがあります。

バンズはふんわりと軽く、具材との相性もバッチリ◎

また、プラス340円でセットのソフトドリンクをスパークリングゼリードリンクに変えることができ、さらにソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることができます。

フライドチキンバーガー（タルタルソース）

© Disney

価格：【単品】750円、【セット】1,290円

カリッとジューシーなフライドチキンがサンドされたフライドチキンバーガー。

酸味の効いたタルタルソースと一緒にいただきます。

こちらも、プラス340円でセットのソフトドリンクをスパークリングゼリードリンクに変えることができ、さらにソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることも！

サイド

サイドメニューも十充実しています。

カップサラダ

© Disney

価格：360円

ミニトマトやパプリカ、コーン、ブロッコリー、レタスなどの野菜がたっぷりと入ったカップサラダ。

ディズニーキャラクターデザインのカップで提供されます。

チキンナゲット

© Disney

価格：400円

コロンとしたミッキーシェイプが可愛いチキンナゲット。

カップに入り、ワンハンドでいただけるので持ち歩きにもぴったり☆

お子様から大人まで楽しめるメニューです。

フレンチフライポテト

© Disney

価格：280円

サイドメニューの定番フレンチフライポテト。

ホクホクのポテトに、ほんのり塩が効いていてあとをひく美味しさ！

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります！

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

デザート

食後のデザートも充実のラインナップ。

ミッキーチュロス（シナモン）

© Disney

価格：1本450円

パークの食べ歩きの定番メニュー、ミッキーチュロス（シナモン）。

サクッとした食感とシナモンシュガーの味わいがあとをひきます！

断面は「ミッキーマウス」のお顔のかたちに。

ディズニーキャラクターがデザインされたラッピング付きなので、手も汚れずに最後まで美味しくいただけます。

スナック

持ち歩きにうれしいスナックも提供されています。

グミキャンディー、ミニスナックケース付き（スウィーツ）

© Disney

価格：1,300円

提供期間：2025年2月10日〜

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※画像はグミキャンディーではなく、カラフルチョコレートです

パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。

カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです☆

ソフトドリンク

ソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることができます。

低アレルゲンメニュー

コーヒー 360円紅茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円コカ・コーラ ゼロ 360円ファンタ ゴールデンサイダー 360円スプライト 360円オレンジドリンク 360円ミルク（紙パック） 190円

低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン（小麦、そば、卵、乳、落花生）を原材料に使用していません。

低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス

© Disney

価格：820円

特定原材料8品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）および特定原材料に準ずるもの20品目 （アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン）を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

低アレルゲンメニュー ベジタブルカレーライス

© Disney

価格：820円

特定原材料8品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）および特定原材料に準ずるもの20品目 （アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン）を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

ドナルドをモチーフにしたスペシャルメニュー

「ドナルドダック」をモチーフにしたメニューも提供されています。

スペシャルドーナツ

提供期間：2025年6月9日〜

価格：450円

「ドナルドダック」をイメージしてデコレーションしたドーナツ。

パチパチはじける黄色いチョコで「ドナルドダック」の遊び心を表現しています！

おすすめメニュー

提供期間：2025年4月1日〜2026年3月31日

「ベイマックス」モチーフのメニューも期間限定で登場しています。

おすすめバーガーセット

© Disney

価格：【単品】850円、【セット】1,390円

※セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます

「ベイマックス」モチーフのハンバーガー。

真っ白なバンズには「ベイマックス」のお顔がデザインされ、インパクト抜群◎

中には、ミートパティ、テリヤキチキン、オニオンマヨネーズフィリングがサンドされています。

そして、プラス340円でセットのソフトドリンクをスパークリングゼリードリンクに変えることができ、さらにソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることができます。

スパークリングゼリードリンク（ストロベリー＆バタフライピー）

© Disney

価格：1杯700円

※プラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることも可能。

「ベイマックス」が大きくデザインされたカップに入ったスパークリングゼリードリンク。

ゼリー入りで、ちゅるっとした食感が楽しい！

さらに、甘酸っぱい苺に、バタフライピーを使うことで色の変化も楽しめます。

「SUNNY SUNNY Summer」フードスーベニア

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年6月5日より「SUNNY SUNNY Summer」デザインのスーベニア付きメニューが登場！

「トゥモローランド・テラス」でもキュートなスーベニア付きメニューが提供されています。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

レモンソーダ＆トロピカルフルーツゼリー

© Disney

提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日

価格：【単品】550円、【スーベニアカップ付き】1,200円

デザートはレモンソーダゼリーとトロピカルフルーツゼリー、マンゴーソースが層になったカップスウィーツ。

夏にぴったりの鮮やかなカラーが魅力☆

© Disney

またスーベニアカップには、夏を楽しむ「ミッキーマウス」たちの様子がデザインされています。

白と水色のストライプ柄が爽やかで、背面には「チップ」と「デール」も描かれています。

バニラミルクムース＆マドレーヌ

© Disney

提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日

価格：【単品】550円、【スーベニアカップ付き】1,200円

バニラミルクムースに、マドレーヌやホイップをトッピング！

コロンと丸いかたちがまるでアイスのような、かわいらしい見た目のスウィーツです。

© Disney

スウィーツに付けられるスーベニアプレートは、アイスを持って楽しげな「チップ」と「デール」が描かれた夏らしいデザインになっています。

グミキャンディー、ミニスナックケース付き

© Disney

提供期間：2025年6月5日〜2025年9月15日

価格：1,200円

アイスクリームのモチーフが存在感抜群のミニスナックケース。

アイス屋さんのような装いの「チップ」と「デール」や、アイスクリームトラックをモチーフにしたチャームもポイントです◎

© Disney

スーベニアランチケース

© Disney

提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日

価格：プラス1,400円

「おすすめバーガーセット」、「BLTチーズバーガーセット」、「フライドチキンバーガーセット」のメニュー1つにつき1つ付けることができるスーベニアランチケース。

ランチケースのクリア素材のポケットにちりばめられた、カラフルなモチーフが夏にぴったり☆

© Disney

もう片面は「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が夏を楽しむ様子を描いたデザインで、両面で使うことができます。

スーベニアタンブラー

© Disney

提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日

価格：プラス1,900円

スーベニアタンブラーは、「スパークリングゼリードリンク」に1つ付けることができます。

アイス屋さんのような装いの「チップ」と「デール」が描かれたステンレスタンブラーで、水色×ピンクの配色使いもオシャレなアクセントになっています。

冷たい飲み物のお供に！

ハンバーガーやポテトなど、家族で楽しめるメニューが揃っているのもうれしい。

東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」グランドメニューの紹介でした☆

