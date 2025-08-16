パーク内トップクラスの座席数！東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」グランドメニューまとめ
東京ディズニーランドのトゥーンタウンにある「トゥモローランド・テラス」
ハンバーガーなどのメニューが提供され、パーク内でもトップクラスの広いダイニングエリアや、屋根付きのテラス席が自慢のレストランです。
レストラン内の近未来の雰囲気も魅力的！
東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」2025年夏 グランドメニュー
場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド
サービスタイプ：カウンターサービス
座席数：約1360席
東京ディズニーランドのトゥモローランドに位置する「トゥモローランド・テラス」
近未来の雰囲気の広々としたレストランで、座席数は約1360席とパーク内でもトップクラス☆
ハンバーガーやポテト、ミッキーチュロスなどが楽しめ、ディズニー・モバイルオーダーに対応しているのもうれしいポイントです。
今回は、そんな「トゥモローランド・テラス」のグランドメニューを紹介していきます！
メインディッシュ
「トゥモローランド・テラス」のメインはハンバーガー。
単品とセットから選ぶことができ、セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます。
BLTチーズバーガー
価格：【単品】750円、【セット】1,290円
ベーコン、レタス、トマトそしてチーズがサンドされたBLTチーズバーガー。
ボリュームたっぷりで食べ応えがあります。
バンズはふんわりと軽く、具材との相性もバッチリ◎
また、プラス340円でセットのソフトドリンクをスパークリングゼリードリンクに変えることができ、さらにソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることができます。
フライドチキンバーガー（タルタルソース）
価格：【単品】750円、【セット】1,290円
カリッとジューシーなフライドチキンがサンドされたフライドチキンバーガー。
酸味の効いたタルタルソースと一緒にいただきます。
こちらも、プラス340円でセットのソフトドリンクをスパークリングゼリードリンクに変えることができ、さらにソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることも！
サイド
サイドメニューも十充実しています。
カップサラダ
価格：360円
ミニトマトやパプリカ、コーン、ブロッコリー、レタスなどの野菜がたっぷりと入ったカップサラダ。
ディズニーキャラクターデザインのカップで提供されます。
チキンナゲット
価格：400円
コロンとしたミッキーシェイプが可愛いチキンナゲット。
カップに入り、ワンハンドでいただけるので持ち歩きにもぴったり☆
お子様から大人まで楽しめるメニューです。
フレンチフライポテト
価格：280円
サイドメニューの定番フレンチフライポテト。
ホクホクのポテトに、ほんのり塩が効いていてあとをひく美味しさ！
スパイシーハリッサソース
価格：110円
※味の変化が楽しめます
※辛味が苦手な方はご注意ください
クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。
お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。
ブラック麻辣ソース
価格：110円
※味の変化が楽しめます
ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。
隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります！
ガーリックシュリンプソース
価格：110円
※味の変化が楽しめます
ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。
お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。
デザート
食後のデザートも充実のラインナップ。
ミッキーチュロス（シナモン）
価格：1本450円
パークの食べ歩きの定番メニュー、ミッキーチュロス（シナモン）。
サクッとした食感とシナモンシュガーの味わいがあとをひきます！
断面は「ミッキーマウス」のお顔のかたちに。
ディズニーキャラクターがデザインされたラッピング付きなので、手も汚れずに最後まで美味しくいただけます。
スナック
持ち歩きにうれしいスナックも提供されています。
グミキャンディー、ミニスナックケース付き（スウィーツ）
価格：1,300円
提供期間：2025年2月10日〜
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます
※画像はグミキャンディーではなく、カラフルチョコレートです
パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。
カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです☆
ソフトドリンク
ソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることができます。コーヒー 360円紅茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円コカ・コーラ ゼロ 360円ファンタ ゴールデンサイダー 360円スプライト 360円オレンジドリンク 360円ミルク（紙パック） 190円
低アレルゲンメニュー
低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン（小麦、そば、卵、乳、落花生）を原材料に使用していません。
低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス
価格：820円
特定原材料8品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）および特定原材料に準ずるもの20品目 （アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン）を使用していない メニューです。
国産米を使用しています。
低アレルゲンメニュー ベジタブルカレーライス
価格：820円
特定原材料8品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）および特定原材料に準ずるもの20品目 （アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン）を使用していない メニューです。
国産米を使用しています。
ドナルドをモチーフにしたスペシャルメニュー
「ドナルドダック」をモチーフにしたメニューも提供されています。
スペシャルドーナツ
提供期間：2025年6月9日〜
価格：450円
「ドナルドダック」をイメージしてデコレーションしたドーナツ。
パチパチはじける黄色いチョコで「ドナルドダック」の遊び心を表現しています！
おすすめメニュー
提供期間：2025年4月1日〜2026年3月31日
「ベイマックス」モチーフのメニューも期間限定で登場しています。
おすすめバーガーセット
価格：【単品】850円、【セット】1,390円
※セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます
「ベイマックス」モチーフのハンバーガー。
真っ白なバンズには「ベイマックス」のお顔がデザインされ、インパクト抜群◎
中には、ミートパティ、テリヤキチキン、オニオンマヨネーズフィリングがサンドされています。
そして、プラス340円でセットのソフトドリンクをスパークリングゼリードリンクに変えることができ、さらにソフトドリンクにプラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることができます。
スパークリングゼリードリンク（ストロベリー＆バタフライピー）
価格：1杯700円
※プラス200円でトッピングアイス（バニラ）を付けることも可能。
「ベイマックス」が大きくデザインされたカップに入ったスパークリングゼリードリンク。
ゼリー入りで、ちゅるっとした食感が楽しい！
さらに、甘酸っぱい苺に、バタフライピーを使うことで色の変化も楽しめます。
「SUNNY SUNNY Summer」フードスーベニア
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年6月5日より「SUNNY SUNNY Summer」デザインのスーベニア付きメニューが登場！
「トゥモローランド・テラス」でもキュートなスーベニア付きメニューが提供されています。
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます
※スーベニア単品で購入することはできません
レモンソーダ＆トロピカルフルーツゼリー
提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日
価格：【単品】550円、【スーベニアカップ付き】1,200円
デザートはレモンソーダゼリーとトロピカルフルーツゼリー、マンゴーソースが層になったカップスウィーツ。
夏にぴったりの鮮やかなカラーが魅力☆
またスーベニアカップには、夏を楽しむ「ミッキーマウス」たちの様子がデザインされています。
白と水色のストライプ柄が爽やかで、背面には「チップ」と「デール」も描かれています。
バニラミルクムース＆マドレーヌ
提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日
価格：【単品】550円、【スーベニアカップ付き】1,200円
バニラミルクムースに、マドレーヌやホイップをトッピング！
コロンと丸いかたちがまるでアイスのような、かわいらしい見た目のスウィーツです。
スウィーツに付けられるスーベニアプレートは、アイスを持って楽しげな「チップ」と「デール」が描かれた夏らしいデザインになっています。
グミキャンディー、ミニスナックケース付き
提供期間：2025年6月5日〜2025年9月15日
価格：1,200円
アイスクリームのモチーフが存在感抜群のミニスナックケース。
アイス屋さんのような装いの「チップ」と「デール」や、アイスクリームトラックをモチーフにしたチャームもポイントです◎
スーベニアランチケース
提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日
価格：プラス1,400円
「おすすめバーガーセット」、「BLTチーズバーガーセット」、「フライドチキンバーガーセット」のメニュー1つにつき1つ付けることができるスーベニアランチケース。
ランチケースのクリア素材のポケットにちりばめられた、カラフルなモチーフが夏にぴったり☆
もう片面は「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が夏を楽しむ様子を描いたデザインで、両面で使うことができます。
スーベニアタンブラー
提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日
価格：プラス1,900円
スーベニアタンブラーは、「スパークリングゼリードリンク」に1つ付けることができます。
アイス屋さんのような装いの「チップ」と「デール」が描かれたステンレスタンブラーで、水色×ピンクの配色使いもオシャレなアクセントになっています。
冷たい飲み物のお供に！
ハンバーガーやポテトなど、家族で楽しめるメニューが揃っているのもうれしい。
東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」グランドメニューの紹介でした☆
