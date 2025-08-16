【Ray♥Campusエディターズ】パーク帰りに買いたくなる♡ 映え＆おいしさ間違いなしのお土産スイーツ7選
ディズニーに行ったら欠かせないのが、思わず写真を撮りたくなるようなお土産スイーツ。今回は、見た目も味も間違いなしのおすすめスイーツを7つピックアップしてご紹介します。自分へのご褒美にも、友だちや家族へのお土産にもぴったりなものばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね♡
チョコレート 紙箱 ミッキー ミニー
パーク内で販売されている定番カチューシャをイメージしたチョコレート。
映画『ファンタジスタ』に登場する魔法使いの弟子の姿のミッキーがデザインされています。
ひと口サイズで個包装になっているから、大人数向けにはもってこいなお土産ですよ♡
ビスケット 紙箱 ミッキー プルート
ミッキーとプルートがヤシの木の下で眠っている夏にぴったりなデザイン！
塩味のあるサクサクしたビスケットが、8袋にわかれて包装されています。
紙箱は組み立てることができるので、学校や職場へのお土産にもおすすめ！
マシュマロ 布貼箱 ベイマックス
暑い時季でも、チョコレート系のお菓子を買いたいときにはこのスイーツがベスト！
なかにチョコレートが閉じ込められているタイプなので、溶けてしまう心配が少ないのがうれしいポイント。
パッケージもベイマックスのボディになっていて、とっても可愛い♡
キュービックチョコレートクランチ 紙箱 ドナルド チップ＆デール
定番人気のチョコレートクランチから、抹茶味が登場！
パッケージも従来の缶タイプから、紙タイプになったことでさらに持ち運びやすくなっています。
オンラインショップで購入するときも、クール便対応なので安心♡
コーンスナック 抹茶ミルク 紙箱 ミッキー ミニー
ミッキーの形をした抹茶味のスナック。
3パックにわかれているので、友だちや家族へのお土産にぴったり！
甘みの強いスナックが病みつきになってしまうかも…♡
パイ 紙箱 プー
プーさんが大好きなメイプル味のパイ♡
持って食べても手が汚れにくいところがかなりうれしいポイント。
軽いので、たくさん買っても持ち運びには困らないはず！
クッキー 紙箱 ミッキーマウスと仲間たち SUNNY SUNNY Summer
夏の装いのミッキーたちがプリントされている紙箱のクッキー。
15枚入りで、カラフルなデザインが写真映え間違いなし！
友だちや職場で配ってみてくださいね♡
まどか