【Ray♥Campusエディターズ】パーク帰りに買いたくなる♡ 映え＆おいしさ間違いなしのお土産スイーツ7選

ディズニーに行ったら欠かせないのが、思わず写真を撮りたくなるようなお土産スイーツ。今回は、見た目も味も間違いなしのおすすめスイーツを7つピックアップしてご紹介します。自分へのご褒美にも、友だちや家族へのお土産にもぴったりなものばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね♡

チョコレート 紙箱 ミッキー ミニー

パーク内で販売されている定番カチューシャをイメージしたチョコレート。

映画『ファンタジスタ』に登場する魔法使いの弟子の姿のミッキーがデザインされています。

ひと口サイズで個包装になっているから、大人数向けにはもってこいなお土産ですよ♡

ビスケット 紙箱 ミッキー プルート

ミッキーとプルートがヤシの木の下で眠っている夏にぴったりなデザイン！

塩味のあるサクサクしたビスケットが、8袋にわかれて包装されています。

紙箱は組み立てることができるので、学校や職場へのお土産にもおすすめ！

マシュマロ 布貼箱 ベイマックス

暑い時季でも、チョコレート系のお菓子を買いたいときにはこのスイーツがベスト！

なかにチョコレートが閉じ込められているタイプなので、溶けてしまう心配が少ないのがうれしいポイント。

パッケージもベイマックスのボディになっていて、とっても可愛い♡

キュービックチョコレートクランチ 紙箱 ドナルド チップ＆デール

定番人気のチョコレートクランチから、抹茶味が登場！

パッケージも従来の缶タイプから、紙タイプになったことでさらに持ち運びやすくなっています。

オンラインショップで購入するときも、クール便対応なので安心♡

コーンスナック 抹茶ミルク 紙箱 ミッキー ミニー

ミッキーの形をした抹茶味のスナック。

3パックにわかれているので、友だちや家族へのお土産にぴったり！

甘みの強いスナックが病みつきになってしまうかも…♡

パイ 紙箱 プー

プーさんが大好きなメイプル味のパイ♡

持って食べても手が汚れにくいところがかなりうれしいポイント。

軽いので、たくさん買っても持ち運びには困らないはず！

クッキー 紙箱 ミッキーマウスと仲間たち SUNNY SUNNY Summer

夏の装いのミッキーたちがプリントされている紙箱のクッキー。

15枚入りで、カラフルなデザインが写真映え間違いなし！

友だちや職場で配ってみてくださいね♡

