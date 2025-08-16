ロシアとの首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領は16日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行いました。ゼレンスキー大統領は18日にワシントンでトランプ大統領と会談を行う予定です。

ゼレンスキー大統領は16日、自身のSNSを更新し、米露首脳会談を終えたトランプ大統領と電話会談を行ったと明らかにしました。

電話会談にはヨーロッパ各国の首脳も参加したということで、ウクライナメディアはEU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長やNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長、フランスのマクロン大統領、イギリスのスターマー首相などが参加したと報じています。

ゼレンスキー大統領によりますと電話会談は1時間半以上行われ、まずトランプ大統領と個別でおよそ1時間会談した後、ヨーロッパの首脳らも交えて協議したということです。

また「重要な問題は首脳レベルで議論すべきで、三者会談が適している」として、トランプ大統領が提案するプーチン大統領との三者会談に意欲を示しました。さらに週明けの18日にワシントンを訪問し、トランプ大統領と対面で会談する予定だと明らかにしました。

EU＝ヨーロッパ連合も16日、理事会の緊急会合をオンラインで開催し、ウクライナ情勢について協議する予定です。