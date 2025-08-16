元日向坂46東村芽依、ベアトップで美デコルテ輝く「彼女感すごい」「最強ビジュ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/16】元日向坂46の東村芽依が16日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元日向坂46メンバー、二の腕スラリの私服姿
東村はチェックのベアトップにデニムパンツを合わせ、美しいデコルテを披露。カフェで食事を楽しんだり、緑の広場でポーズを決めたりする姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「彼女感すごい」「ギャルお姉さんで良すぎる」「最強ビジュ」「可愛すぎてキュン死」「ベアトップ似合ってる」「笑顔に癒やされる」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆東村芽依、ベアトップで美デコルテ輝く
