元乃木坂46の山崎怜奈（28）が16日、都内で、MCを務めるTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」の番組イベント「ダレハナ夏祭り2025〜ザワザワサマー〜」を行った。

3回目となる夏イベントで、山崎は「去年を上回る規模で開催できました。初回はこぢんまりした感じだったんだけど、今日は1300人に来ていただいています」と喜んだ。

菅井友香、花澤香菜、ダウ90000、遠山大輔、潮紗理菜がゲスト出席した、架空のラジオ番組を即興で作るコーナーや、クイズもあり、最後はリスナーから募集した夏ソング1位になったゆずのヒット曲「夏色」を出演者、観客で歌った。

山崎は「想像以上にボリューミーな会でした。座長のイベントってまだ3回目ですが、これだけ多くのお客さまに来ていただいた。緊張して、最初に歌いながら登場する時は乃木坂にいたときより声がひっくり返るし」と、大役を終えホッとした表情を見せた。

10月で丸5年を迎える番組について「優しいリスナーさんに支えられて生放送できている。皆さんに支えられながら頑張ります！」と感謝した。