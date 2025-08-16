高速道路もUターンラッシュです。16日、岡山市北区の山陽自動車道・吉備サービスエリアは、多くの人と車で混雑しました。

【写真を見る】高速道路も16日Uターンラッシュピークに 山陽自動車道上りは事故の影響もあり最大約9キロの渋滞（午後5時現在） 吉備SAは人と車で混雑【岡山】

駐車場に車が続々と入ってきます。

盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちが、帰る途中に一休みをと立ち寄っていました。

（Uターンする人）

「今から明石に帰ります。気分転換にリフレッシュできて良かった」

「島めぐりして観光して海水浴行ってその帰りです」

「楽しかった」

西日本高速道路によりますと、岡山県内の高速道路では、山陽自動車道で事故などの影響もあり、上りの複数の区間で最大で約9キロの渋滞が発生しています。（午後5時現在）

これから夜にかけて（16日）の渋滞予測は、山陽自動車道の上りが備前インターチェンジと兵庫県の播磨ジャンクションの間で最大15キロ、玉島インターチェンジと岡山ジャンクションの間で最大5キロなどとなっています。高松自動車道の上りは、渋滞の予想は発表されていません。