【ダレハナ夏祭り】花澤香菜、菅井友香、潮紗理菜、遠山大輔、ダウ90000…豪華な顔ぶれでカオスな「出題王」
TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 後1：00）恒例の夏のイベント『ダレハナ夏祭り2025〜“ザワザワ”サマー』が16日、大田区民ホール・アプリコにて行われた。
【写真】豪華メンバー！規模も拡大している『ダレハナ夏祭り』
リスナーの個人的な“クイズ”に、出演者たちが答えていく「出題王」では、山崎怜奈が進行役を担当。ひとつ目のお題で、ダウ90000園田が口火を切って以降、全員がさながら“大喜利”のような盛り上がりを見せた。
回答台から一番離れていた花澤香菜が、おもむろに放った台詞に会場も爆笑。すぐさま駆け戻っていく様も含めて、笑いを誘った。菅井友香も果敢に手を挙げ、笑わせていく中、潮紗理菜も魅力的なキャラクターをいかんなく発揮。ともに生放送を務めている“相方”遠山大輔のツッコミも飛び交う、愉快なコーナーとなっていた。
