サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのＧＫジョアン・ガルシアが、チームメイトでドイツ代表のＧＫマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの登録抹消によりスペインリーグに登録され、１６日のリーグ開幕戦へ出場できることになった。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどが伝えている。

報道によると、１５日の時点でテア・シュテーゲンの背中の怪我がリーグに正式に認められたため。これによりドイツ代表ＧＫの年棒の８割が無効となり、サラリーキャップ制の観点から別の選手を登録できるようになった。ジョアン・ガルシアは昨季まで同じ街を本拠地とするエスパニョールでプレーしたあとバルセロナへ移籍、神戸など複数のプレシーズンマッチで出場していたが、これまでリーグ登録はされていなかった。

別の新加入選手、イングランド代表のＦＷマーカス・ラッシュフォードは現状でリーガ登録されていない。ただバルセロナはすべての必要書類を提出しており、選手は１６日チームとともに開幕戦が行われるマジョルカ入り。登録判断が下された場合に備えて出場の準備をするという。