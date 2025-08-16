¶¶ËÜ°¦¡¡±é¤¸¤ë¡È¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡É¤ÈÄÕ½Å¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡Ö¡È°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡É¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡×¡ÚÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡NHK¤Ç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡£¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ï¡¢²÷Ä´¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡£ËÜºî¤ÇÄÕ½Å¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤È¤Ê¤ë¶¶ËÜ°¦¡£ÂÐÎ©¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬¶¦ÌÄ¤·¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ëå«¤ò¿¼¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡È¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÝÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡Ê18¡Ë¡¢¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ê21¡Ë¤ËÂ³¤¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡ºÆ¤Ó¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Û¤ÉÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëºîÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤Ï¤É¤ì¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢Ì¤¤À¤Ë¤½¤Îº²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éË°¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤ÏºÇ¸å¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÂè1²ó¤«¤é¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¿¹²¼¡Ê²Â»Ò¡¿µÓËÜ²È¡Ë¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÌ¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ò°¦¤¹¤Ù¤¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢À¿¼Â¤Ë±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿È¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Âè26²ó¤Ç¡¢½Ð²È¤·¤è¤¦¤È¤ª»û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤¬»ß¤á¡¢2¿Í¤¬¿´¤«¤é·ë¤Ð¤ì¤¿¤È¤¡¢³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè24²ó¤Ç¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬ÏÂ¾°¤µ¤ó¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬¼«¤é¿È¤Î¾å¤ò¸ì¤ëÍ£°ì¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÊó¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝÄÕ½Å¤Ë½Ð²È¤ò»ß¤á¤é¤ì¡¢2¿Í¤¬¿´¤«¤é·ë¤Ð¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÄÕ½Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤¨¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Í¤¨¤Ç¤¹¤¼¡×¤È¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¤¢¤ë¼ï¤ÎºÍÇ½¤ÈÇ§¤á¡¢¿ÍÀ¸¤ò´Ý¤´¤È¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤³¤ÎÀè¡¢»³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£¤¤¤ä¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤Æ¤¨¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ý¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤ÎºÂÄ¹¤Ö¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤µ¤ó¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤«¡¢¾ï¤ËÀ¿¼Â¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÅÁÇÅ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤¬¸½¾ìÁ´ÂÎ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢²£ÉÍ¤µ¤ó¤¬¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤È¡£¤·¤«¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¿´¶¯¤¯¡¢»ä¼«¿È¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¯¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢Ã¯¤«¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌò²ó¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤ª¼Çµï¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖºÊ¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¾å¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¼çÂÎÅª¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤äÃ¯Âµ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë´´¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼¤È»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£30Âå¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿´õÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌò¼Ô¤Ï¤¤¤Ä¤âÇØÃæ¤«¤é¶Ê¤²¤ë¤±¤É¡¢°ã¤¦¤Î¡£¹ø¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤â¹ø¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤Æ¸ª¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÀ¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡À¼¤Ï¡¢º£¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÅÐ¾ì¤Îº¢¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½÷Ïº¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¹á¤ò¾Ã¤·¡¢¹Å¤¯¤ÆÄã¤¯¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£¤Ï½À¤é¤«¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¡¹¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥æ¡¼¥â¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè28²ó¤Î¡Ö¤ª¸ý¶ÒÃå¡×¤Î¾ìÌÌ¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¢¤Î¤ª¼Çµï¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÆÉ½ñ²È¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè24²ó¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤¿Å¹¤Ë»Ä¤Ã¤¿ËÜ¤ò¤ª»û¤ËÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö»Ò¤é¤ËÊ¸»ú¤äÃÎ·Ã¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î°ìÀ¸¤¬Ë¤«¤Ç´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜ¤âËÜË¾¡¢ËÜ²°¤âËÜ²û¡×¤ÈÏÂ¾°¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¿®Ç°¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ËÜ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö²¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼Â´¶¤òÈ¼¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿´¤«¤é¿®¤¸¡¢ºî¤ê¼ê¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò»¨¤Ë°·¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤ÈÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢ËÜ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£¸å¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ»îÎý¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÕ½Å¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡´²À¯¤Î²þ³×¤È¶¦¤Ë½ÐÈÇÅýÀ©¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ÈÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤Ï¡È°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡É¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò³§¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¿®Ç°¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
