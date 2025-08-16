ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が16日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、自身の解説に苦情を入れたスター選手を明かした。

大差がついた試合の解説は難しいという話題になり、「（点差が）離れてくると話すこともなくなるし空気も悪くなる」と実体験から説明。ある時、ヤクルト―DeNA戦の解説を担当し、17―6とヤクルトが大量リードを許す展開になった。「ちょっと薄目で見たら7―6に見えないですか？って言ったら…言ってみたもののそれで流されると思ったら、カメラマンがピンボケさせるんですよ。7―6に見えるんです！」とまさかの中継カメラマンとの“連係プレー”を告白。

「アカンやろ！」と突っ込むMCのダウンタウン・浜田雅功に、「それを言ったら怒られた。横浜ファンからしたら大勝で気持ちいいところに“何だ！五十嵐”ってなるし。真面目にやれ！みたいになる」と“炎上”経験を明かした。

選手から直接注意されたこともあるそうで「僕がやってる試合の時にたまたま青木が“五十嵐さん、昨日の解説はないです”って」と後輩の現・青木宣親ヤクルトGM特別補佐から声を掛けられたという。「僕がヒット打った時にフェアゾーンをフェアウエーって言いましたね」と青木氏の“クレーム”を明かすとスタジオは爆笑。

「全然気づいてない。ゴルフだったって。“亮さん、ちょっとやり過ぎだよゴルフ”って言われて。言われないと気付かなかった」と振り返り、「“フェアウエーに持っていくのうまいですね”って後で見返したらホントに言ってた。それはちょっとよくないなと思った」と反省していた。