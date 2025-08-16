¡ÖÃë´é¡×ÀµºÊ¡¢45ºÐ½÷Í¥àÎ¾ÏÆÁ´³«áÆ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¼«ºî¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¡Ö±£¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¶á±Æ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¹¤´!¡×¡Ö³¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¤æ¤ë¤æ¤ë¤ÎÆ©¤±¥Ë¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤ËÊÔ¤ó¤ÀË¹»Ò¤È¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ç³¤¤Ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£¼«ºî¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤È¡¢Çò¤ÇÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÔ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¤¹¤´!¡¡¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖË¹»Ò¤Ç´é±£¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¡Ö¼êÊÔ¤ß¡¢¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÊâ¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¡¢³¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÓÏÂ(¾å¸ÍºÌ)¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÍµ°ìÏº(ºØÆ£¹©)¤ÎºÊ¡¦ÇµÎ¤»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£É×¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¤Ê±éµ»¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2017Ç¯¤Î±Ç²è²½¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£