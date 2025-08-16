¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤Ç£¹¿Í¤¬¥×¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡£²Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿FA¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯µö²Ä¾Ú¼èÆÀ¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î£³¿Í¤«¤éºò¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë»þ¤Ë¤Ï£¸¿Í¤ËµÞÁý¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢£¹¿Í¤â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë£¸·î£¸Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥¡¼¥ó¥º¡¦¥É¥ó¥ºÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ê¿²ÏÍª¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë photo by Dan Mullan/Getty Images
¡¡¤Þ¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¿û¸¶Í³Àª¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë£±Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í´ÆÆÄ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¡£2022Ç¯10·î¤«¤é2024Ç¯£µ·î¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î°ËÅì½ãÌé¡Ê¸½¥²¥ó¥¯¡Ë¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸½ºß32ºÐ¤ÎÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤À¡£
¡¡£¸·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³«ËëÀï¡Ê¥ì¥¯¥µ¥àÀï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿û¸¶¤¬£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¸åÈ¾60Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾ÌÚ¤â¡¢12Æü¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¡ÊEFL¥«¥Ã¥×¡Ë£±²óÀï¤Î¥Î¡¼¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£³Éô¡ËÀï¤Ç¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Îº¸¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡£±¦WB¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿û¸¶¤ÈÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎµÈÅÄËãÌé¡Ê¸½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤¬£¸¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÍûÃéÀ®¤ä¸½ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¡£¶áÇ¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤ï¤º¤«£²¾¡¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¡¢£±Ç¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±Ç¯¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿û¸¶¤È¾¾ÌÚ¤Ë¤Ï¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤¬¤¿¤°¤¤µ©¤Ê¤ëÀï½Ñ¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀï½Ñ¤òÍý²ò¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢³èÌö¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÚÆüËÜ¿ÍµÞÁý¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºä¸µÃ£Íµ¡Û
¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ëMFºä¸µÃ£Íµ¤À¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½à·è¾¡Âè£²Àï¤Ç±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÎÞ¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£ºä¸µ¤Ï¡¢¤½¤Î120Ê¬¤Î·ãÆ®¤Ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¡Ê¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ºä¸µ¤Ï£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Â³¤¯12Æü¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×£±²óÀï¤Î¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£³Éô¡ËÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾63Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡££±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£²²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤À¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤Ï¡¢¸ÅÁã¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡Ê2018Ç¯£··î¡Á19Ç¯£··î¡Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê2019Ç¯£··î¡Á21Ç¯£±·î¡Ë¡¢¥¨¥Ð¡½¥È¥ó¡Ê2022Ç¯£±·î¡Á23Ç¯£±·î¡Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê2023Ç¯£´·î¡Á£¶·î¡¢¤¿¤À¤·»ÃÄê¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥ºÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Èá´ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºä¸µ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¾º³Ê¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿²ÏÍª¡£ºò²Æ¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é¥í¡¼¥ó²ÃÆþ¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æº£²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂåÉ½£±¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½MF¤À¡£
¡¡£··î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë·Ï¤Î¥²¥ë¥Ï¥ë¥È¡¦¥¹¥È¥ë¥Ð¡¼´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢Ê¿²Ï¤Ï¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¸åÈ¾75Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾å¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ë¥Ð¡¼´ÆÆÄ¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ê¿²Ï¤¬WB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¾åµ³«ËëÀï¤È¡¢¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×£±²óÀï¡Ê¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥¡¼¥ó¥º¡¦¥É¥ó¥ºÀï¡Ë¤Ç¤Ïº¸WB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤â´ðËÜÉÛ¿Ø¤¬£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ªÈ×Àï¤ËWB¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¡¢»Ø´ø´±¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤Îµ¯ÍÑÊýË¡¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ê¿²Ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥ÈÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Þ¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¿²Ï¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¡õ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë